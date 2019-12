Prefeitura platinense vai instalar câmeras de monitoramento

Projeto será implantado no ano que vem

Em conjunto com o Conselho Comunitário de Segurança (CONSEG), a Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio da Platina e outras entidades, promoveram, recentemente, uma reunião para tratar de assuntos relacionados à SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL, com enfoque no comércio local. O encontro se fez necessário haja vista os últimos acontecimentos ocorridos na cadeia local.

Foi na sede da ACESAP, e contou com a participação da diretoria da instituição, Bruna Fogaça, presidente do CONSEG, Bruno Figueiredo, Promotor de Justiça, Capitão Alarcon, Comandante da 4ª Cia da Polícia Militar, Erontides de Oliveira Camilo, Gestor da cadeia pública local e o Prefeito do Município de Ribeirão do Pinhal, Wagner Luiz Oliveira Martins.Ele discorreu sobre a experiência de monitoramento por câmeras na cidade.

Presentes também o vereador Luciano Vermelho(PTB), o ex e o atual presidente da Acesap, Luiz Nunes e Nelson de Camargo e o comerciante Claudinho Veículos.

Servidores da prefeitura, como o secretário municipal de Assistência Social, Cristiano Benedito Lauro, participaram e rebelaram que o executivo vai instalar câmeras de monitoramento em diversos locais da zona urbana para inibir ações criminais.

O projeto está sendo desenvolvido e será concretizado em 2020.

FOTOS: ROBERTA RODRIGUES/ESPECIAL PARA O NPDIARIO