Workshop teve sucesso e ideia é promover outros treinamentos

Santo Antônio da Platina através da Secretaria Municipal de Saúde e do Comitê de Prevenção e Combate ao Coronavírus iniciaram oficinas com os médicos da Rede de Atenção Básica, em atendimento exclusivo da Covid-19. Foi no Centro de Desenvolvimento de Tecnologia e Informação. A parceria se estendeu com médicos da rede privada e da equipe técnica do Comitê.

A proposta tem com objetivo enfatizar o Acolhimento e o Manejo Clinico do paciente durante as fases da doença. Participaram da recente primeira oficina José Mário Lemes, do Hospital Regional do Norte Pioneiro; Elenir Godoy , Anestesiologista do Hospital Nossa Senhora da Saúde e Auditora da 19ª Regional de Saúde e Carla de Abreu, Pediatra e Neonatologista da UTI do Regional.

O prefeito Professor Zezão enfatiza o apoio para com a equipe para o fortalecimento do atendimento da rede para diminuir os efeitos de gravidade da doença.

A vereadora e psicóloga Miriam Bonomo teve participação expressiva no treinamento.

“Foi muito gratificante após a reunião o retorno dos médicos participantes”, relatou, entusiasmada a secretária de saúde, sobre o workshop.

Outras reunioes estão programadas para acontecer com os medicos da Rede de Urgência e Emergência.