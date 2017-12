Prefeituras do NP honram compromisso com o 13º salário

Em Andirá prefeitura ainda concedeu abono de R$ 200 a cada servidor

Até o dia 20 de dezembro as prefeituras tinham o compromisso de assumir, diante de seus servidores, o pagamento do 13º salário. Conforme levantamento parcial da reportagem do npdiario, os pagamentos oscilaram entre os dias 8 e 18 de dezembro. Há os Executivos que dividiram em duas parcelas, com a primeira paga em julho e, a segunda, no último mês do ano.

Ao manter contato com sete prefeituras: Andirá, Ibaiti, Jacarezinho, Joaquim Távora, Pinhalão, Ribeirão do Pinhal e Santo Antônio da Platina, constatou-se que o valor do 13º salário foi pago conforme realidades diferentes, ou seja, em duas parcelas ou parcela única, porém, segunda e única, feitas em dezembro, totalizando R$ 6.451.629,51 (seis milhões, quatrocentos e cinquenta e hum mil, seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta e hum centavos), sem contar o valor da primeira parcela.

A prefeitura de Ibaiti, que tem 804 servidores, fez o pagamento em duas parcelas de um total de R$ 1.638.913,17, conforme informou a contadora Dani.

A prefeitura de Jacarezinho fez, em 15 de dezembro, o repasse do valor bruto (sem contar os descontos dos encargos sociais) de R$ 1.272.545,88 aos servidores, segundo informou o Diretor do Departamento de Recursos Humanos (RH) Joel de Campos. Jacarezinho conta, atualmente, com aproximadamente 1.200 servidores.

A diretora responsável pelo setor de RH da Prefeitura de Joaquim Távora, Cleide Jonaits disse que o quadro de funcionários tem aproximadamente 382 pessoas e que a segunda parcela foi paga em dezembro num total líquido, já descontados os encargos sociais, de R$ 342.134,31.

Em Pinhalão foram duas parcelas para quitar o 13º salário, com a primeira em julho e, a segunda, em 14 de dezembro no valor de R$ 212.917,99, destacou o diretor encarregado do RH, Barbosa. Lá, estão registrados na folha de pagamento, 266 servidores.

Em Ribeirão do Pinhal o pagamento foi em parcela única, quitada em 18 de dezembro no valor de R$ 1.167.597,29, para um quadro de servidores de 426 pessoas, conforme informou o Secretário Luís Catarino. Ele ainda destacou que a folha de pagamento de dezembro também foi quitada nesta semana.

O município de Santo Antônio da Platina, cujo prefeito é Zezão Coelho (foto) ,tem 45.819 pessoas, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aliás, o mais populoso da região e da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi), tem 1.152 servidores ainda contados os inativos recentes. A quitação da segunda parcela do 13º salário ocorreu em 12 de dezembro no valor líquido de R$ 1.087.475,46. Ricardo Mariano que responde pelo setor de Tesouraria da prefeitura também informou que na sexta-feira, dia 22, estava sendo feito o pagamento do salário de dezembro que, normalmente, acontece no final do mês e cujo valor líquido, já descontados os encargos sociais, foi de R$ 2.279.000,00.

Em Andirá o pagamento do 13º salário foi liberado em 15 de dezembro no valor líquido de R$ 1.412.768,04. Simone Vanon disse ainda que a folha de pagamento de dezembro dos 638 servidores também estava sendo quitada em na sexta-feira, 22, e que a Prefeita Ione Elizabeth Alves Abib ( FOTO ) também proporcionou a todo o quadro de funcionários um pagamento individual de R$ 200, de abono de fim de ano. Ela foi eleita para seu primeiro mandato com 54.22% da preferência do eleitorado andiraense.

Outras prefeituras foram contatadas, porém, ou o telefone não atendia ou, quando a reportagem era atendida responsáveis por passar as informações estavam em reuniões, ou ausentes.

Texto: Jornalista Fábio Galhardi/Especial para o npdiario