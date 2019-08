Presa mãe que levou maconha ao filho na cadeia

Em Ribeirão do Pinhal

Na manhã desta quinta-feira, dia 15, durante revista aos visitantes e sacolas trazidas por eles que são entregues aos detentos na carceragem anexa à Delegacia de Ribeirão do Pinhal, a mãe de um dos presos levou um travesseiro, que gerou suspeita por parte do agente de cadeia, plantonista do dia, bem como dos demais funcionários que auxiliam no serviço.

Assim , o travesseiro foi aberto e, dentro dele, foram encontradas quatro “trouxinhas” de tecido na cor branca, contendo maconha, pesando aproximadamente 74 gramas (fotos), razão pela qual foi dada voz de prisão em flagrante.

Também em Ribeirão do Pinhal, Policiais civis da Delegacia de Polícia Civil deram cumprimento a mandado de internação provisória de adolescente de 17 anos conhecido na delegacia por furto e tráfico de drogas.

Em sua última passagem, o menor foi abordado com meio quilo de maconha.

Os policiais civis encaminharam o adolescente para o Cense(Centro de Sócio-educação) em Santo Antônio da Platina.