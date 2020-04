Presa moça com 1 kg de maconha em Wenceslau Braz

Jovem de 24 anos também tinha cocaína em casa

Por aproximadamente um mês, Policiais Militares do Serviço de Inteligência do 2º BPM receberam denúncias e monitoraram uma mulher, a qual há algum tempo foi detida por tentar invadir com entorpecentes a carceragem de Wenceslau Braz. No final da tarde deste sábado, dia 25, vigiando a residência da suspeita(24 anos), constataram tal prática delituosa, inclusive dois usuários saíram do local e na tentativa de abordá-los, dispensaram uma porção de maconha, que foi apreendida. Mas, ambos se evadiram.

A traficante, que já havia saído de motocicleta, foi abordada num trevo da cidade, próximo a um bar. Na sequência realizadas buscas na residência dela, na Rua Teófilo José Teixeira, Vila Nova Brasil,onde foram localizados, dentro da geladeira, dois tabletes grandes de maconha e dentro do pote do arroz mais duas porções de cocaína, uma delas preparada para comercialização. A mulher e o usuário foram encaminhados para DP.

Resumo dos resultados:

▶️ 01 mulher (24 anos) presa em flagrante por tráfico de drogas;

▶ 01 bucha pesando 3 gramas de maconha apreendida;

▶️ 2 tabletes grandes pesando 998 gramas de maconha apreendidos;

▶️ 02 buchas de cocaína pesando 4 gramas apreendidas;