Presa mulher após furto em loja de Santo Antônio da Platina

Suspeita tentou fugir da abordagem de vítima com violência

Na manhã desta quarta-feira, dia 26, às 11 horas, uma mulher de 40 anos foi presa após furtar a loja Gisele Presentes, localizada na rua Marechal Deodoro, centro de Santo Antônio da Platina.

De acordo com as informações, a criminosa entrou no estabelecimento sem ser percebida, furtou roupas e saiu de forma rápida. Uma das funcionárias percebeu o ato e a seguiu, entretanto, conseguiu recuperar apenas algumas peças, uma vez que a acusada, de baixa estatura, reagiu de forma violenta.

Com a gravação das câmeras de segurança, PMs da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) iniciou patrulha na área central da cidade e a encontrou entre as ruas Rui Barbosa e Rio Branco. Ela estava com mais duas mulheres e uma criança de um ano e as roupas escondidas no carrinho.

Além de dez peças de roupa infantil, seis pares de meia infantil, um conjunto de unhas postiças, um par de tênis e um chinelo, encontraram também quatro camisetas pretas com temas de rock, furtada de outra loja.

Ela foi presa e encaminhada à 38ª Delegacia de Polícia Civil.