Presa mulher de 58 anos por tráfico de drogas em Quatiguá

Ela afirmou ter praticado o crime para pagar o aluguel

Na noite desta quarta-feira, dia 17, às 21h50m, uma mulher de 58 anos e um usuário, de 28 , foram presos na rua Lucas dos Santos Camargo, localizada no jardim Cristal, em Quatiguá.

Com base em denúncias, os Policiais Militares estavam monitorando um suspeito que, supostamente, estava vendendo drogas em sua casa, no citado endereço. Por isso, ao notar a presença de dois possíveis usuários no local, os abordaram e encontraram com um deles maconha e cocaína, os quais confirmaram ter comprado na residência com uma senhora.

Imediatamente, as autoridades foram à residência, onde a mulher foi visualizada ainda no quintal. Ela, ao perceber a presença policial, correu, sendo alcançada apenas na cozinha. No cômodo encontraram mais duas porções de maconha.

Identificada como mãe do suspeito de ser o mentor do tráfico naquele ponto. Ela entregou uma caixa de papel de filtro de café contendo:

Quatro porções de maconha;

12 porções de a cocaína;

R$ 94,00.

A princípio, disse que a droga pertencia ao filho, entretanto, na sequência, afirmou que estava traficando para pagar o aluguel. Mesmo assim, recebeu voz de prisão e foi encaminhada, junto com o usuário detido, à Delegacia de Polícia Civil de Joaquim Távora.