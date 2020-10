Presa mulher traficando drogas em Cambará

Acusada de 40 anos assumiu o crime para a Polícia Militar

Na tarde desta última sexta-feira, dia 16, às 16 horas, Claudinéia dos Santos (foto) de 40 anos, foi presa na rua Melcídio Romão, parque Alambari 2, em Cambará.

De acordo com as informações do Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, o fato foi registrado após denunciarem seu envolvimento com o tráfico de drogas. À vista disso, as autoridades realizaram diligências, quando a flagraram tentando dispensar duas porções de maconha.

Diante das evidências, ela confirmou sua atividade ilícita e indicou uma sacola contendo as drogas em sua casa, que estava numa mesa, dentro do seu quarto. Foram apreendidas 85 porções de maconha, 61 pedras de crack, três pinos de cocaína, saquinhos para embalar entorpecente, dinheiro e um tablete de maconha que pesou mais de meio quilo.

Ela recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi encaminhada à Delegacia de Polícia local.