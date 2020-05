Presa quadrilha que agia em Guapirama, Quatiguá e Joaquim Távora

Menores de idade também foram apreendidos

Neste domingo, dia 24, por volta das 15 horas. policiais militares estavam em patrulhamento pelo município de Guapirama, devido um roubo que acabara de acontecer, no qual os indivíduos levaram da vítima uma faca e uma quantia em dinheiro.

Na sequência,a Rádio Patrulha percebeu três indivíduos suspeitos, se tratando de dois homens e uma mulher. Assim, foi procedida a abordagem, sendo encontrada uma arma de fogo tipo cartucheira, calibre 0.32, uma faca, um canivete e roupas (dentro de uma bolsa que um deles portava).

Na delegacia, os abordados confessaram o crime. Dois deles eram menores de idade (ambos de 16 anos) e confessaram terem praticado também outros quatro roubos, sendo eles:

Roubo em Quatiguá, no dia 23/05, onde roubaram a residência de uma senhora (70 anos), de uma quantia em dinheiro e um par de calçados;

Roubo em Joaquim Távora, no dia 22/05, onde uma mulher (38 anos) teve a bolsa roubado a caminho do frigorífico, onde trabalha;

Roubo em Guapirama, dia 02/05, onde adentraram um sítio e roubaram um casal de idosos, onde realizaram disparo contra a mulher (89 anos) e roubaram uma quantia em dinheiro;

Roubo tentado em Guapirama, dia 15/03, onde adentraram a residência de um senhor (66 anos) e tentaram roubo, sem êxito.

Todos os crimes descritos tiveram a participação de um ou mais dos abordados e alguns deles com apoio de outros comparsas, que já foram identificados. O trabalho envolveu as equipes de Rádio Patrulha de Guapirama, Quatiguá e Joaquim Távora, com Agências Locais de Inteligência.

O 2º Batalhão da Polícia Militar vem realizando esforços no sentido de combater o crime e assim trazer mais tranquilidade e qualidade de vida a população do Norte Pioneiro.