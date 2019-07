Presidente do Funeas diz que boatos prejudicam Hospital Regional

Notícias “meramente destrutivas veiculadas sem qualquer critério ou apuração”

Marcello Machado (foto), Diretor-presidente da Funeas (Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná ), afirmou, na tarde desta sexta-feira, dia 19, que a direção do Hospital Regional do Norte Pioneiro (foto), assumida no início de 2019, ainda trabalha com relativas dificuldades acerca de dados e informações de gestão. A unidade de saúde vem sofrendo críticas isoladas com claro intuito de desestabilizar e causar danos à população atendida pelo hospital, mas minimizou as consequências, até agora sem maiores consequências.

Entre algumas situações,c itou, a sub-rogação da responsabilidade de gerenciamento dos serviços do Consórcio Intermunicipal do Norte Pioneiro (Cisnorpi) para o hospital. “Ademais, pagamentos de fornecedores e prestadores de serviços, que estavam represados, estão sendo colocados em dia”, prosseguiu.

Eventuais antagonismos políticos ou interferências para desgastar o trabalho de gestão apenas configuram-se como desserviço para a saúde e para as pessoas que moram e precisam do atendimento.Informações desencontradas ou meramente destrutivas veiculadas na imprensa, sem qualquer critério ou apuração, apenas dificultam o crescimento e o desenvolvimento regional, desestimulam fornecedores, prestadores de serviços e até mesmo a contratação de novos profissionais médicos, enfermeiros etc“

“Não há qualquer falta de insumos ou material na unidade. Vale ressaltar ainda que, embora reconhecendo eventuais divergências entre o corpo clínico e a administração do HRNP, nenhum atendimento à população ou procedimento médico hospitalar foi comprometido”.

Logo, “o nosso principal objetivo, que é garantir e ofertar uma saúde de qualidade para as pessoas, está sendo rigorosamente atendido”.

“Nesse sentido, a Secretaria de Estado da Saúde e a Funeas, juntamente com a direção do hospital, estão fazendo um grande esforço para agilizar a abertura e colocar em funcionamento o serviço de UTI(Unidade de Tratamento Intensivo) Adulto. Isso demonstra o total respeito à população e às suas necessidades em relação às demandas da saúde”, detalhou.



A determinação do governador Carlos Massa Ratinho Junior, e a missão delegada pelo secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, é de que a Funeas seja também o instrumento para a concretização de um atendimento de saúde perto da casa das pessoas. “Portanto, há um interesse, e fica o nosso compromisso, em buscar o entendimento e aprimorar o diálogo entre a gestão do hospital e o corpo clínico o mais breve possível”, concluiu.