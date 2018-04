Presidente do IAP anuncia pré-candidatura a deputado estadual

Ele apoia pré-candidatos do grupo político em que está há mais de dez anos

O presidente do Instituto Ambiental do Paraná (IAP), Luiz Tarcísio Mossato Pinto(foto) anunciou, por celular ao npdiario, na tarde desta terça-feira,dia três, que vai se desincompatibilizar do cargo neste final de semana, “a partir de agora, sou pré-candidato a deputado estadual”, afirmou ele, que é do PSDB.

Tarcisião, como é conhecido, permaneceu quase sete anos e meio na função “um recorde”, anotou.



Casado, tem duas filhas,é natural de Jacarezinho, Norte Pioneiro. Funcionário público de carreira do IAP, onde atua desde 1984 nas áreas de licenciamento, monitoramento e fiscalização ambiental, estava hoje em Mato Rico, município na região central do estado, a convite do prefeito Marcel Jayre Mendes dos Santos(PP).Os dois inauguraram um parque ambiental.

O tucano apoia a pré-candidatura à reeleição de Cida Borghetti(PP) e de Beto Richa(PSDB) ao senado.

“Vamos trabalhar sem radicalismo e com diálogo na conservação do solo e no desenvolvimento sustentável do nosso estado, procurando resolver as demandas em vários setores”, adiantou.



Foi chefe do Escritório Regional do IAP em Jacarezinho por 12 anos e é presidente da instituição desde 2011. Desde 2013 possui cargos de diretoria na Associação Brasileira de Entidades Ambientais (Abema). No biênio 2015/2016, efoi Secretário Geral da entidade e chegou a presidente em 2017.

Como presidente do IAP, atuou no licenciamento de grandes empreendimentos do Estado, como Klabin e em mais de 140 licenças ambientais para empreendimentos hidrelétricos, como Usinas Hidrelétricas, PCHs e CGHs. Ainda promoveu a modernização da instituição com o desenvolvimento do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) e programas e projetos pioneiros, como a regularização da criação e comercialização da fauna espécie nativa no Estado.