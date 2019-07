Presidente do Observatório Social sexta-feira na Casa da Cultura

Fará exposição sobre a entidade

O presidente do Observatório Social do Brasil , Ney da Nóbrega Ribas (foto) fará uma exposição sobre o Controle Social às 8h30m da próxima sexta-feira, dia cinco, na Casa da Cultura Platinense, na avenida Oliveira Motta, em Santo Antônio da Platina.

Ele vai discorrer sobre a entidade. A palestra integra a programação da reinauguração da sede do Gepatria (Grupo Especializado na Proteção ao Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa), coordenado pela promotora Kele Cristiani Diogo Bahena e que terá também a presença do governador Ratinho Junior (foto).

Ney Ribas já esteve em Santo Antônio da Platina em 2016 : https://npdiario.com/sub-capa/norte-pioneiro-pode-ampliar-e-fortalecer-transparencia/

O OSB é uma instituição não governamental, sem fins lucrativos, disseminadora de uma metodologia padronizada para a criação e atuação de uma rede de organizações democráticas e apartidárias do terceiro setor. O Sistema OSB é formado por voluntários engajados na causa da justiça social e contribui para a melhoria da gestão pública.

É um espaço para o exercício da cidadania, democrático e apartidário e reúne instituições representativas da sociedade civil com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública.

Cada Observatório Social é integrado por cidadãos que transformaram o seu direito de indignar-se em atitude: em favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos. São empresários, profissionais, professores, estudantes, funcionários públicos (exceto os que integrem a esfera de atuação do observatório específico) e outros cidadãos que, voluntariamente, entregam-se à causa da justiça social.

Atuando como pessoa jurídica, em forma de associação, um Observatório Social do Brasil prima pelo trabalho técnico, fazendo uso de uma metodologia de monitoramento das compras públicas em nível municipal, desde a publicação do edital de licitação até o acompanhamento da entrega do produto ou serviço, de modo a agir preventivamente no controle social dos gastos públicos. Além disso, os Observatórios Sociais do Brasil atuam em outras frentes, como:

• A educação fiscal, demonstrando a importância social e econômica dos tributos e a necessidade do cidadão acompanhara aplicação dos recursos públicos gerados pelos impostos.

• A inserção da micro e pequena empresa nos processos licitatórios, contribuindo para geração de emprego e redução da informalidade, bem como aumentando a concorrência e melhorando qualidade e preço nas compras públicas.

• A construção de Indicadores da Gestão Pública, com base na execução orçamentária e nos indicadores sociais do município,fazendo o comparativo com outras cidades de mesmo porte. E a cada 4 meses realiza a prestação de contas do seu trabalho à sociedade.