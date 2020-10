Presidente do PT prestigia Valter e Janderson em Santo Antônio (vídeo)

Deputado Arilson Chiorato visitou Santo Antônio da Platina para apoiar coligação

Arilson Maroldi Chiorato, 42 anos, é deputado estadual e presidente do Partido dos Trabalhadores do Paraná. Ele visitou o npdiario para manifestar seu apoio aos candidatos a prefeito Valter do PT e Janderson, do Psol, em Santo Antônio da Platina (fotos).

Estavam acompanhados de alguns candidatos a vereador.

O parlamentar lembrou a administração do partido entre 2009 2 2012 e avaliou ter sido competente, além de deixar obras no município, o que deverá se repetir se a chapa for vitoriosa.