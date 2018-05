Presidente nacional do PT no Norte Pioneiro sexta e sábado que vem

Em Jacarezinho e Santo Antônio da Platina

Em primeira mão: No dia 11 (sexta-feira que vem) à noite, a senadora Gleisi Hoffmann (fotos) estará em Jacarezinho no IFPR (Instituto Federal do Paraná).

Ela receberá o título de Honoris Causa em nome do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva.

No sábado, dia 12, pela manhã dará entrevista na rádio Vale do Sol FM em torno de sete horas,na sequência estará o npdiario, onde será recebida para um breakfast e falará sobre o planejamento do partido em relação ao pleito no Paraná.

Será a terceira vez que a senadora visitará o npdiario (fotos). Ela é, hoje, a principal liderança do PT com mandato do Brasil, sendo inclusive presidente nacional do Partido dos Trabalhadores.

Estará acompanhada de diversas lideranças, incluindo o coordenador regional Valter Antônio Pereira (foto).

A política participará de uma Plenária em Santo Antônio da Platina num sindicato reunindo militantes da sigla de todo o Norte Pioneiro e seguirá para Londrina,antes do almoço.