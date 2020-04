Preso acusado de tráfico de drogas e furto em Cambará

Ele já possui diversas passagens anteriores

Na tarde de sábado, dia 11, às 17h40m, Isaías Batista da Silva (foto), de 57 anos, foi preso na rua 5 (Bella Toscana) em Cambará, após ser acusado de envolvimento com tráfico de drogas e furto.

De acordo com a Polícia Militar, as equipes faziam diligências como de costume, quando avistaram o elemento correndo para dentro de um quintal. Entretanto, mesmo tentando fugir, foi detido e tanto ele quanto a residência revistados.

Encontraram no local um prato e uma colher com cocaína, bem como uma porção de maconha embaixo da cama. Além disso também haviam duas balanças de precisão, um rolo de plástico para embalar a droga, R$ 66,00, com notas fracionadas, típico de dinheiro recebido na venda de entorpecentes.

Fora os produtos ilegais e apetrechos, localizaram:

R$ 700,00;

Máquina de solda;

Lixadeira profissional;

Moto serra;

Serra mármore;

Extensão;

Rádio;

Celular da marca Motorola.

Segundo o depoimento de Isaías, há dois meses ele veio da Ilha dos Valadares, localizada em Paranaguá(PR), para trabalhar com reciclagem, no entanto, a maioria dos objetos apreendidos foram furtados da Cooperativa Integrada. Por isso, ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Veja fotos abaixo: