Preso acusado de tráfico de drogas em Cambará

Crack e maconha foram encontrados em casa

No final da noite deste sábado, dia 02, às 23 horas, um rapaz de 23 anos foi preso na rua Melchíades Pereira Lima, em Cambará.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, após a equipe receber muitas denúncias, o jovem tentou correr à sua casa ao avistá-los, causando ainda mais suspeitas e motivando a abordagem. Em revista pessoal, localizada no bolso de sua bermuda uma porção de maconha (13 gramas).

Diante da materialidade e das denúncias, as autoridades se deslocaram à residência do elemento, onde sua irmã autorizou a entrada para realização das buscas. No quarto, havia uma pedra de crack (55 gramas), que fracionada renderia cerca de 275 porções, e uma balança de precisão.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão, feito o uso de algemas e encaminhado ao Pronto Socorro antes de ser encarcerado.