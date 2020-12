Investigações ainda apuram o caso mais detalhadamente

Na madrugada desta quarta-feira, dia nove, um jovem, de 18 anos, foi preso após ter sido flagrado tentando arremessar drogas dentro do Departamento Penitenciário (DEPEN) de Santo Antônio da Platina.

De acordo com as informações, o caso foi registrado às 03h30m, depois de uma denúncia anônima. À vista disso, a polícia militar se deslocou ao endereço e os agentes efetuaram alguns disparos. Nesse momento, o elemento pulou do telhado pelos fundos da empresa Yazaki, entretanto, foi abordado pelas autoridades.

O indivíduo foi identificado com uma mochila preta, aparelhos celulares, carregador, fones de ouvido, cigarro, dez porções de maconha, isqueiros, bobinas de máquina de cartão de crédito e papel seda(para fazer o cigarro da erva).

Portanto, encaminharam-no à 38ª Delegacia de Polícia Civil.