Preso após arremessar droga dentro da cadeia de Ibaiti

Ação já tinha sido repetida nos dias anteriores

Na manhã desta terça-feira, dia 14, às 10h25m, um jovem de 24 anos foi preso na rua Antônio de Moura Bueno em Ibaiti. De acordo com as informações do Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, a prisão ocorreu após uma denúncia de um Agente do Departamento Penitenciário (Depen).

Ainda segundo essa informação, o elemento arremessou 37 buchas de maconha dentro da cadeia pública e já tinha realizado a mesma ação nos dias anteriores, o que foi provado com as câmeras de segurança.

A Equipe Rádio Patrulha (RPA) e a Agência Local de Inteligência (ALI) ajudaram na investigação.