Preso assaltante em Ribeirão do Pinhal

Ação Integrada entre as Polícias Civil e Militar prendeu na manhã do Feriado desta quinta-feira, 20, no bairro Vila Domingues, em Ribeirão do Pinhal, um homem de 32 anos suspeito de cometer um assalto, com emprego de arma de fogo, contra um casal de idosos.

O crime ocorreu dia 15 de junho na vizinha cidade de Jundiaí do Sul (pertencente à Comarca) na zona rural. O elemento invadiu a residência e anunciou assalto aos moradores, o intencionando levar um carro. O dono da casa correu e buscou refúgio em um sítio vizinho e o marginal chegou a atirar, mas não acertou e ninguém ficou ferido.

Um inquérito foi instaurado para apuração do caso.

O delegado responsável pela investigação, Tristão Borborema de Carvalho, após audição de testemunhas, chegou ao nome do autor.

A Civil solicitou à Justiça a expedição de mandado de prisão preventiva, que foi acolhido.

O homem preso tinha passagem anterior por assalto e está recolhido na carceragem anexa à Delegacia de Polícia de Ribeirão do Pinhal.

Participaram da ação, além do delegado, os investigadores Jamil Barros e Ademar Gonçalves e os PMs, Cabo Sílvio Siqueira e Soldado Pereira.