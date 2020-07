Enterro de vítima de homicídio será daqui a pouco em Jaboti; dois estão foragidos

Homicídio foi ontem à noite durante briga na zona rural

Exclusivo: Ao tentar separar três rapazes que estavam brigando perto do Bar do Gilmar no povoado rural da Água Branca, em Jaboti, por volta de 20h30m desta sexta-feira, dia 24, Luciano de Lima (fotos abaixo) recebeu socos e golpes na cabeça, face e pernas e acabou morrendo no local.

Num primeiro momento, um capacete teria sido usado para as agressões, porém esse detalhe não foi confirmado.

A Polícia Militar prendeu em flagrante ainda na madrugada Carlos Bueno, conhecido como Carlinhos, de 19 anos. O jovem está recolhido na carceragem de Tomazina e suspeito de cometer o crime. Familiares e amigos garantem que ele não tem nada a ver com o crime e sim queria apenas ajudar e evitar maiores problemas. De qualquer maneira, permanece encarcerado.

A Polícia Civil, por meio do delegado Luciano Porcino, abriu inquérito e já indiciou Eduardinho e Caio por homicídio qualificado, sendo que ambos estão foragidos.

O bar (que era do João Pescoço) estava fechado.

A vítima trabalhava no campo.

O corpo de Luciano, que era casado e tinha dois filhos, foi levado pelo Instituto Médico Legal de Jacarezinho, será velado na Capela Mortuária e sepultado na tarde deste sábado, dia 25.