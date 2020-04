Preso bandido paulista que furtou loja em Jacarezinho

Tinha passagem pelo mesmo crime em São Paulo

Neste final de semana, um homem foi preso no centro de Jacarezinho após furtar dois aparelhos celulares de uma empresa.

De acordo com a Polícia Militar, o dono do estabelecimento denunciou o caso e afirmou que, além do furto, a porta da frente havia sido arrombada.

Através de imagens do sistema de segurança da loja, realizaram diligências e descobriram que havia um indivíduo com as mesmas características hospedado num hotel, localizado nas proximidades da firma.

Conseguiram abordá-lo quando saiu do hotel, momento em que assumiu ser o autor do furto e entregou os dois celulares e outros produtos que havia levado (foto). O homem já possui passagem pelo mesmo crime no estado de São Paulo.