Preso brazense que matou jovem com carabina

Criminoso confessou crime

Homicídio ocorrido na madrugada de domingo, dia 8, por volta das cinco horas, na Rodovia PR-092, em Wenceslau Braz, foi motivo de diligências da PM. Logo após o IML confirmar que a vítima tinha um ferimento por arma de fogo, constataram através de filmagem das câmeras de segurança de um estabelecimento comercial das proximidades de onde o jovem (18 anos) foi encontrado morto, imagens mostraram os envolvidos e as circunstâncias que aconteceram o fato.

O assassinato de Juan Davi (foto), aconteceu num posto de combustíveis, na Rodovia Parigot de Souza, sendo que o rapaz passou correndo pelo pátio, sentou num banco e sofreu hemorragia.

Diante disso, os PMs foram até a casa do suspeito (35 anos), nesta segunda-feira, dia 9, sendo ele detido e encaminhado para Delegacia de Polícia Civil, onde, na presença de seu advogado, confessou autoria do crime inclusive indicando onde estava a arma de fogo que usou para matar o rapaz, uma carabina calibre 22 (com silenciador), um carregador contendo 05 munições (04 intactas e 01 deflagrada) e um pote contendo mais 14 munições (intactas), sendo todo esse material apreendido.

O motivo do crime e os detalhes dos fatos estão sendo apurados através do inquérito policial.