Preso casal platinense envolvido em tentativas de homicídio

Operação conjunta foi precedida de ampla investigação

No final da tarde desta quarta-feira, dia 29, o delegado e investigadores da Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar, ROTAM e Agência de Inteligência (P2), deram cumprimento a mandados de prisão temporária e busca e apreensão no Bairro Santa Terezinha, deferidos pelos juízo da Vara Criminal de Santo Antônio da Platina acordado com o Ministério Público.

Os pedidos de prisão temporária e de busca e apreensão foram representados pelo delegado Rafael Guimarães, após oitiva da vítima, diligências dos investigadores e troca de informações com PMs.

Um homem e uma mulher foram presos, suspeitos no envolvimento em duas distintas tentativas de homicídio ocorridas recentemente contra uma mesma pessoa.

A última ocorreu nesta segunda-feira, dia 27, perto das 22 horas, quando dois homens chegaram de moto, no Jardim Bela Manhã e efetuaram disparos de revólver contra um indivíduo, sendo que os projéteis o atingiram de raspão, porém acabaram atingindo uma moça que apenas passava no local, a qual foi levada às pressas para o hospital e passou por cirurgia de emergência.

O mesmo indivíduo foi vítima de uma outra tentativa de homicídio ocorrida em 16 de março último, quando também foi abordado por um casal que estavam numa moto e efetuou disparos de pistola, sendo que atingiram a vítima na região do abdômen, porém conseguiu fugir e receber atendimento no Pronto Socorro.

A motivação dos crimes ainda não foi revelada.