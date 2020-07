Preso com drogas, revólver e machadinha em Ribeirão do Pinhal

Marginal já é conhecido por envolvimento em diversos crimes

Policiais Militares estavam em patrulhamento pela Vila Hermínia, nas proximidades do cruzamento das Ruas Paraná com Antônio Domingues de Oliveira, local alvo de várias denúncias de tráfico de drogas. Foi em torno de 11h15m de quarta-feira, dia 22, quando viram três rapazes andando pelas vias, sendo que um deles correu para um quintal vazio, atitude que gerou imediata suspeição.

A equipe conseguiu abordar o elemento, já conhecido por envolvimento em diversos ilícitos. Na revista pessoal foi localizada no bolso uma porção de maconha (cannabis sativa), envolvida em plástico de cor amarelo.

No fundo da residência onde o marginal tentou fugir havia uma churrasqueira onde estava um revólver calibre 38, marca Taurus, municiado e carregado com seis munições intactas.

Uma machadinha em inox que também foi apreendida.

O entorpecente, a arma branca, revólver e munições encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal para a lavratura dos autos. Contra o indivíduo, havia um Mandado de Prisão pelos crimes de roubo agravado, estelionato, atentado violento ao pudor e furto qualificado.