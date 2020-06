Preso dono de comércio ilegal de arma de fogo em Cambará

Munições e cartuchos também foram encontradas no local

Nesta quinta-feira, dia 18, um homem foi preso na Rua dos Expedicionário, na vila Rubim de Cambará. Ele esta sendo acusado de comércio ilegal de arma de fogo.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, o crime foi descoberto após denúncia. No local, o acusado demonstrou muito nervosismo, mas autorizou a entrada das autoridades em sua residência.

O homem afirmou que teria uma arma de fogo e indicou onde estava guardada. Também encontraram, além do revólver calibre 32:

13 munições de calibre 32 intactas;

4 cartuchos de calibre 28 deflagrados;

dois cartuchos de calibre 36 deflagrados;

13 munições de calibre 22;

R$636,00 (seiscentos e trinta e seis reais) em espécie.

Perguntado a respeito, assumiu a propriedade dos ilícitos e diante dos fatos foi dada a voz de prisão. Ele foi encaminhado ao pelotão de polícia militar para lavratura do presente boletim de ocorrência e, posteriormente, à delegacia de polícia civil para os procedimentos pertinentes.