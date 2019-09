Preso elemento que furtou celulares no Jardim Campestre

Em Santo Antônio da Platina

Um enfermeiro do Pronto Socorro Municipal platinense informou que havia um indivíduo com cortes na região de face, conduzido pela equipe SAMU(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), e que havia uma mulher que o estava acusando de furto.

Ao chegar no local, a PM conversou com a vítima, a qual disse que o elemento arrombou e invadiu sua casa na rua José Mendes Campos,Jardim Campestre, quebrou uma garrafa de café e furtou dois celulares.

A mulher já estava em posse de um dos celulares, pois o indivíduo havia entregue ao funcionário do PS para que fosse devolvido.

Ao questionar o autor, ele negou que tinha cometido o furto, contudo, no momento em que os PMs realizaram busca pessoal, o outro smartphone foi encontrado no bolso traseiro de sua calça, evidenciando a prática do crime.

Realizada a prisão do indivíduo e a apreensão dos celulares, sendo posteriormente, conduzidas as partes à delegacia de Polícia Civil. Ele disse ter se machucado sozinho.