Condutor foi indiciado por receptação e dirigir sem CNH

A ROTAM(Rondas Ostensivas Tático Móvel) ao realizar patrulhamento pela Rua Minas Gerais, nesta semana, deparou-se com um mototaxista que chegava para apanhar um passageiro, emas ver a viatura, apressou-se na motocicleta. Diante da suspeita a equipe realizou a abordagem aos indivíduos.

O passageiro foi posteriormente liberado no local.

Em consulta ao sistema, verificou-se que o condutor não era habilitado e que a moto estava com a numeração do chassi suprimida, além da placa que nela estava instalada era de outra, que havia sido roubada na cidade de Joaquim Távora.

Perguntado ao abordado sobre a origem da motocicleta, este passou a relatar que havia anunciado em um grupo do Facebook um veículo de sua propriedade, VW Gol e que apareceu um interessado da cidade de Ourinhos(SP) oferecendo, em troca, a referida moto. Relatou que realizou a troca da motocicleta já com a numeração do chassi suprimida e sem placas.

Confessou que placa que nela se encontrava foi ele mesmo quem a cololou, sendo do patrão de seu irmão, a qual está com o motor fundido. Diante disso, foi dada voz de prisão ao indivíduo pelo crime de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e direção de veículo sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação).