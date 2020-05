Preso em flagrante homem envolvido com tráfico em Cambará

Ele dirigia um Chevrolet/Chevette ano 1988

Na tarde desta quarta-feira, dia 13, às 15 horas, Jaciel Dias (foto) , de 44 anos, foi preso na esquina das ruas Maria da Conceição Prado Moreno e Hermínio Haggi, no bairro Ignes Panich, em Cambará.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, foi abordado enquanto dirigia um GM/Chevette ano 1988 (prata), momento no qual encontraram em seu bolso uma porção de crack.

À vista disso, deslocaram-se à residência do acusado, na Vila Rubim, localizada na rua Rua João Manoel dos Santos onde, com autorização, encontraram:

um tablete de maconha;

um porção de crack (fracionada renderia 30 pedras);

duas balanças de precisão.

Diante do flagrante, o homem confessou estar envolvido no tráfico de drogas. Além disso, constataram que ele estava dirigindo sem habilitação. Por isso, o veículo, com pendências administrativas foi apreendido e o indivíduo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cambará.

Segundo consta, traficava por aplicativo via celular. As drogas foram encontradas na casa onde reside com sua mãe, uma senhora de 79 anos.