Preso em Jacarezinho após ser flagrado com maconha

Confirmou ser traficante

Durante uma operação de abordagens em bares, vias públicas e veículos, na Rua 13 de Maio, Bairro Jardim Paraíso, em Jacarezinho, os Policiais Militares abordaram um indivíduo suspeito, por volta de 21h, encontraram 06 porções de maconha e dinheiro (trocado).

A droga já estava embalada para venda e o rapaz acabou confirmando que realmente estava comercializando entorpecente.

Diante disso, as autoridades foram até a casa e, com a devida autorização, realizaram buscas utilizando os cães de faro do Canil/2º BPM, sendo encontradas mais porções de maconha na janela da casa e no quarto, mais precisamente debaixo do colchão de sua cama.

Foram apreendidas 15 porções de maconha e o indivíduo (37 anos) recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia de Polícia de Jacarezinho.