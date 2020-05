Preso em Ribeirão Claro bando que cometeu fraudes no Banco do Brasil

Também tentaram agir em Cambará e Jacarezinho

Na tarde desta última sexta-feira, dia 15, às 14h, três homens de 27, 33 e 40 anos foram presos em frente ao Banco do Brasil, localizado na rua Oswaldo Amaral de Oliveira, em Ribeirão Claro. Eles estavam tentando realizar uma possível fraude.

Segundo as informações, as autoridades policiais foram solicitadas pelo gerente da agência bancária no momento em que desconfiou da situação. No interior do estabelecimento estava um dos presos, o qual tentou sacar uma quantia em dinheiro, entretanto, a conta foi bloqueada automaticamente pelo sistema, devido à suspeita de transferência ilícita. Na ligação, o funcionário informou também que os cúmplices o estavam esperando em frente, num carro preto.

À vista disso, a polícia militar se deslocou ao local e os viu dentro do Hyundai HB 20. Ao abordá-los, aparentaram muito nervosismo e assumiram que tentaram um saque. Além disso, também estavam com droga ilegal (cigarro de maconha, foto).

Também houve tentativas de saques nas cidades de Cambará e Jacarezinho, entretanto, devido ao grande fluxo de pessoas, não foi possível. Em Ribeirão Claro, o gerente informou que a transação estava sendo contestada por uma agência de Salvador-BA.

Veja todos os valores já investigados:

R$ 20 mil (fraude);

R$ 1.975,40 (saque em Andirá);

R$ 10 mil (transferência);

R$ 7.804,00 (bloqueados na conta).

Todos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil da cidade. As investigações continuam e os celulares pessoais, bem como os comprovantes de saques e transferência, foram apreendidos.