Preso filho de vereador de Ribeirão Claro

Norte-pioneirense acusado de envolvimento em furtos

A Polícia Civil, por meio da Divisão de Furtos e Roubos de Veículos esclareceu o furto de 15 caminhões de empresas localizadas em Tijucas, Porto Belo, Itajaí e Piçarras, todas cidades catarinenses. Os policiais identificaram três pessoas envolvidas nos crimes. Um quarto suspeito segue foragido.Um dos presos é Danilo Pereira de Carvalho(foto principal) , vulgo Gordo , filho do vereador Vanderlei Luiz de Carvalho , do PSD de Ribeirão Claro.

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais recuperaram uma empilhadeira Toyota, a qual havia sido furtada em Pinhais, no Paraná, em dezembro de 2016. Em poder dos suspeitos, também foram encontradas anotações referentes a consultas de placas de diversos caminhões de empresas da região, bem como placas e fotos de caminhões furtados pela quadrilha em Tijucas e Guaramirim.

No decorrer das operação, ainda, recuperou-se no Paraná outros caminhões furtados, sendo que todos estavam adulterados. Um deles, aliás, havia sido utilizado para bloqueio da BR 376, em Palmeira, durante uma tentativa de assalto a cinco carros fortes em fevereiro deste ano, onde ocorreram três mortes e várias armas foram apreendidas – inclusive dois fuzis calibre .556 e duas armas calibre .50.

De acordo com as investigações, a especialidade da quadrilha era o furto de caminhões com fornecimento acoplado – pranchas de transportes, muncks, betoneiras, guinchos, entre outros. Eles levavam os equipamentos, adulteravam e revendiam no Paraná. Os autores eram proprietários de uma Distribuidora de Bebidas em Porto Belo, que era localizada na Rodovia de acesso a Porto Belo. Eles faziam levantamento de sistemas de segurança das empresas e atuavam nos finais de semana.

Ao todo foram 15 caminhões furtados de empresas em Tijucas, Porto Belo, Itajaí, Piçarras, entre outras.

Também estão encarcerados Marcelo da Silva Lemos (foto), conhecido como Cabeção , Fernanda Bueno de Oliveira Rodrigues (foto).

Os autores têm passagens no Paraná, especialmente por furto e adulteração de caminhões e veículos, tendo mudado para Santa Catarina em 2014, onde estabeleceram domicílio para continuidade dos delitos. Eles responderão por crimes de furto qualificado, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e organização criminosa.

As investigações ainda apontaram que os autores são naturais do Paraná e mantinham uma distribuidora de bebidas em Porto Belo. Na própria empresa a polícia encontrou uma empilhadeira Toyota furtada em Pinhais/PR, que era utilizado para movimentação de pallets de bebidas. Eles atuavam nos finais de semana para garantir que os caminhões fossem conduzidos até o Paraná em segurança.