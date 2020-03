Preso foragido em Santo Antônio da Platina

Motocicleta também foi apreendida

Na manhã desta terça-feira, dia 10, às 11h20m, a equipe de rádio patrulha, avistou, na rua São João na Vila Setti de Santo Antônio da Platina, um motociclista que empreendeu fuga.

De acordo com as informações da Polícia Militar, por causa disso, a equipe o seguiu com giroflex e as sirene ligadas, até que o suspeito veio a se desequilibrar da motocicleta e caiu no chão.

O condutor, foi identificado, e era foragido. Já a motocicleta, tratava-se de uma Honda CG 125, de cor azul, a qual foi pintada de preta, além de ter o número do chassi pinado e da placa que está nela se tratar de uma Honda C100 biz.

Diante dos fatos, a motocicleta e o foragido foram encaminhados à 38° delegacia de polícia civil.