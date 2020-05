Preso homem após ameaçar pessoas em velório de Abatiá

Ele estava alterado e com uma arma falsa

Nesta quarta-feira, dia 20, às 22h4om, um homem foi preso após ameaçar pessoas durante um velório na rua Eloy Pereira em Abatiá.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, as autoridades foram ao local após receberem um denúncia. No endereço, encontraram-no tentando fugir.

No momento em que notou a presença policial, jogou um simulacro de pistola (semelhante o Taurus 24/7) no chão.

Uma das vítimas confirmou a denúncia e ele foi encaminhado à Delegacia de polícia civil de Ribeirão do Pinhal.