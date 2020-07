Preso homem após se confundir e entregar droga à PM de Jacarezinho

Suspeito acreditou que o policial era um mototaxista

Na noite de segunda-feira, dia 29, às 22h40m, um homem recebeu voz de prisão na rua Recife, em Jacarezinho. De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão, um Policial estava em seu período de folga, quando foi abordado pelo indivíduo no endereço em questão, após ser confundido com um mototaxista. Para ele foi entregue uma sacola para que levasse à rua Arapongas, Jardim São Luiz.

Como já há passagem do elemento com o tráfico de drogas, o PM pegou a sacola e viu que dentro dela possuía três buchas de maconha.

O acusado, de 37 anos, afirmou que pagou R$60,00 pela droga e que iria usar posteriormente com a mulher que mora no endereço que ele passou. Ele foi conduzido à 1ª Cia da Polícia Militar e, depois, à Delegacia de Polícia Civil. Também foram apreendidos um smartphone Motorola moto G3 e R$ 700,00.