Preso homem após tentativa de fuga em Santo Antônio da Platina

Além de usar tornozeleira, identidade falsa também foi flagrada

No final da noite de segunda-feira, dia 31, às 23h47m, um homem foi preso na rua Moacir Poli em Santo Antônio da Platina. De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, já tem passagem e usava tornozeleira eletrônica.

A prisão ocorreu após uma ligação anônima que denunciou o caso. O homem estava na Vila Ribeiro, com uma outra pessoa na garupa, pilotando sem capacete. No local, as autoridades confirmaram o fato e descobriram que a Honda CG 125 Fan, preta, tinha placa adulterada, pois pertencia a outra motocicleta.

Ao notar a presença policial, tentou fugir, entretanto, sem sucesso. Além disso, mentiu duas vezes o nome em depoimento, por isso, foi preso pelos crimes de falsa identidade, adulteração de sinal identificador e por violar a medida de horário de monitoramento da tornozeleira, a qual previa seu recolhimento em seu ambiente domiciliar às 22 horas.

Foi encaminhado à 38° Delegacia de Polícia Civil.