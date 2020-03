Preso homem com crack em Siqueira Campos

Os outros envolvidos correram da viatura

Nesta quarta-feira, dia 25, às 16 horas, um homem foi preso com droga na rua José Miguel Barbosa, em Siqueira Campos.

De acordo com as informações, os Policiais Militares da ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) encontraram o elemento enquanto realizavam patrulha perto do campinho da Vila Nova. Ele estava com mais pessoas, mas todos saíram correndo quando viram a viatura.

Entretanto, conseguiram abordá-lo com 11 pedras de crack.

Por isso, o indivíduo foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.