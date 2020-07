Preso homem e apreendido veículo clonado em Wenceslau Braz

Pajero estaria sendo usada para crimes em propriedades rurais

Na tarde desta quinta-feira, dia 16, às 17h, um homem foi preso e um carro, com suspeita de ser clonado, apreendido na rua Papa João XXIII, em Wenceslau Braz.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, a equipe da Rádio Patrulha abordou o Pajero Sport HPE, o qual estava com uma placa de São José-SC, entretanto, após verificação do chassi, constataram que ela não pertencia a ele. O suspeito informou que o veículo era financiado e que estava na oficina fazendo manutenção, mas não tinha conhecimento do boletim de furto.

Acredita-se que o carro estava sendo usado para cometer furtos em propriedades rurais. Salienta-se que, após um trator ser furtado na cidade de Jaguariaíva, e recuperado pela polícia civil de Siqueira Campos, o indivíduo relatou ter comprado do homem acusado.

No interior do automóvel localizaram:

uma bala clava;

diversas ferramentas;

pinos para puxar maquinários agrícolas;

impressão dos dados de débitos do veículo dados estes constando a placa verdadeira.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao condutor e conduzido até a delegacia para as demais providências.