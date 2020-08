Preso homem por caça ilegal em Conselheiro Mairinck

Crime foi constatado em flagrante no último sábado

Na noite deste sábado, dia 15, às 22h30m, um homem de 29 anos foi preso na zona rural de Conselheiro Mairinck após ter tornado-se suspeito de caça ilegal.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, um policial, o qual estava de folga, recebeu a informação e foi, junto com uma equipe, à fazenda. No local, o acusado estava com uma espingarda (sem marca) e com recargas, faca, lanterna e chave de fenda na bolsa.

Após o homem alegar estar sozinho, foi preso e encaminhado ao Destacamento da Polícia Militar para confecção do boletim e à 37ª Delegacia Regional de Polícia para lavratura do flagrante.