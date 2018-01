Preso homem que ameaçou e enforcou idosos

Por duas vez bandido cometeu o mesmo crime

O homem suspeito de enforcar casal de idosos para roubar na madrugada do último dia 25, após arrombamento, foi preso pela Polícia Militar na tarde de sexta-feira, dia 26.

John Herberti Oliveira Ribeiro (fotos), 20 anos e desempregado, morador da cidade de Pinhalão, foi preso desta feita em flagrante delito depois de cometer novo crime, ao ameaçar os avós de morte quando se recusaram a dar dinheiro pedido pelo neto com intuito de comprar drogas.

O rapaz morava com os avós, que possuem 67 anos de idade. A Polícia Civil de Tomazina, após trabalho conjunto da Policia Militar de Pinhalão e agente da Polícia Civil de Pinhalão, já tinha pedido sua prisão preventiva após a elucidação do crime de roubo contra o outro casal de idosos, sendo a mulher de 86 e o marido de 88 anos.

O bandido levou 200 reais das vítimas na madrugada do dia 25, após arrombar a porta do imovel e enforcar os idosos, com o rosto coberto.

Na área abrangida pela delegacia de Tomazina, que também abrange as cidades de Pinhalão e Jaboti, houve registro de cnco roubos durante todo o ano de 2017 e começo de 2018.

Foram dois em Jaboti, elucidados pela PM local,dois em Tomazina, elucidados pela P2 Militar de Ibaiti e pela Policia Civil de Tomazina, e este último ocorrido na cidade de Pinhalão. Todos os autores maiores de idade se encontram presos, sendo um total de 12 criminosos.

Para o delegado de Policia de Tomazina,Isaías Fernandes Machado (foto), esse índice de elucidação reflete a integração exitosa de todos os atores da segurança pública, desde Conselho Tutelar, Polícias Civil e Militar, Ministério Publico e Poder Judiciário.