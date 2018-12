Preso homem que tentava vender uma espingarda

Em Carlópolis

Após constantes informações serem repassadas à Agência Local de Inteligência segundo as quais uma pessoa portaria em seu veículo marca Volkswagen, modelo Gol de cor vermelha uma espingarda marca CBC, calibre 0.38, e viria à cidade com a finalidade de realizar a venda, a PM localizou o elemento.

Nesta quinta-feira, dia 27, às 22 horas foram realizadas as buscas em conjunto com a equipe de RPA (rádio patrulha) local, a fim de apurar a veracidade da notícia criminal, de modo que ao ser realizada a abordagem do carro na Estrada da Limeira área rural de Carlópolis,havia uma arma de fogo junto ao banco do passageiro.

Também três munições intactas da marca CBC calibre 0.38.