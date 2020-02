Preso homem tentando passar maconha na cadeia de Ribeirão Claro

Droga dividida em três porções

Na noite de quarta-feira, dia 26, às 21 horas, um homem foi preso com droga na rua Dr. Vicente Machado em Ribeirão Claro.

De acordo com o Setor Comunicação do 2º Batalhão da Polícia Militar, as equipes estavam fazendo patrulha quando receberam uma denúncia de que havia um elemento tentando passar maconha na cadeia da cidade. Foram ao local, mas o viram nas proximidades da prefeitura, num terreno baldio.

No momento em que o suspeito viu a PM, jogou a maconha (dividida em três porções), entretanto tudo foi recuperado durante revista no lugar.

Por isso, foi preso e encaminhado à delegacia de Polícia Civil.