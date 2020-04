Preso indivíduo que furtou santuário em Siqueira Campos

Trabalho rápido e eficiente da Polícia Civil siqueirense

A Polícia Civil prendeu em flagrante um ladrão que furtou o Santuário do Senhor Bom Jesus em Siqueira Campos.

O crime e a prisão foram na tarde deste domingo, dia 26. Ele invadiu o imóvel e levou ofertas e dízimos (foto), mas foi localizado logo em seguida – em função de denúncia anônima – no Jardim Carvalho.

O marginal é da Capital paulista, onde possui várias passagens por furtos e roubos. Foi recuperada a maior parte do dinheiro.

Foi no dia primeiro de março de 1934 que o então Bispo Dom Fernando Tadei, confiou a Siqueira Campos a imagem do “Senhor Bom Jesus da Cana Verde” devido à recém construção da matriz a cidade passa a contar com a presença permanente de um vigário. Iniciou-se, a partir daí, a Festa do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, que é realizada todos os anos no dia 06 de agosto.

A confecção da imagem deu-se – segundo os historiadores – por um negro escravo, que fugiu do ‘seu senhor’ e no meio da mata esculpiu a peça. O primeiro milagre foi concedido ao ‘dono’ do escravo que, totalmente cego, ao ficar de frente com a imagem, recuperou a visão. Desde então, muitos relatos de curas, bênçãos e milagres acompanham a figura, finalizada por um discípulo de Aleijadinho.

O semblante da imagem remete-nos ao de Cristo sofredor e ultrajado, com seu mando escarlate; a coroa de espinhos e a vara em mãos (cana verde) Matheus 27, 27-29, e seu olhar misericordioso.