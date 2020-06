Preso jacarezinhense com revólver e maconha em Jacarezinho

Alegou que andava armado porque estava sendo ameaçado de morte

Com base em várias denúncias de que um determinado indivíduo estava andando armado e traficando drogas no Bairro Nossa Senhora das Graças, os Policiais Militares viram quando o suspeito, que estava em posse de um pequeno invólucro de tecido de cor azul, entrou na casa de sua mãe, localizada na Rua Projetada E, saindo pouco tempo depois do local.

Logo na sequência, abordá-lo já na sua residência, nesse fim de semana, localizada na Rua Mandaguari. Com a autorização dele, foram realizadas buscas pela sua casa, sendo encontrados um revólver, calibre 32 e 11 munições, que estavam debaixo de um colchão.

Considerando as denúncias sobre o envolvimento do suspeito com narcotráfico, os PMs foram até a casa de mãe dele, localizada na Rua Projetada E, e, após autorização do morador, foi realizada revista e encontrado o citado invólucro azul (uma meia), na qual continha: *27 porções de crack, 01 porção de maconha e apetrechos utilizados para embalar entorpecente*.

O indivíduo (26 anos) afirmou que andava armado porque estava sendo ameaçado de morte. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia de Polícia de Jacarezinho.