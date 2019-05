Preso jovem com objetos furtados de fazenda platinense

Ele diz ter comprado/receptado mercadorias

Policiais Militares, em apoio ao Conselho Tutelar, às 9h40m desta terça-feira, dia 28, ao cumprir um Mandado de Movimentação de uma adolescente, moradora no Aparecidinho III, abordaram também um indivíduo suspeito na residência da menor, na Rua E, em Santo Antônio da Platina.

Em buscas pela casa, foram encontrados produtos de procedência duvidosa, como alguns arreios, ferramentas, remédios para vacinação e produtos em geral, mercadorias que coincidem com as que foram furtadas de uma fazenda no município, na última sexta-feira, dia 24.

Ele, que tem 18 anos, alegou ter comprado os objetos de um determinado indivíduo (identificado), morador do Conjunto Júnior Afonso. Preso, foi encaminhado para DP.

Objetos recuperados: Três arreios; uma cabeçada com bridão; uma cabeçada com freio; cinco ferraduras; dois estribos; um baixeiro; um martelo; lima; chave turquesa e cinco frascos de vacina (foto).