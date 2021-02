Operação conjunta resultou em resultados positivos

Na tarde desta terça-feira, dia dois, a Rocam(Rondas Ostensivas Tático Móvel), da Polícia Militar, deu cumprimento a mandado de prisão preventiva de um homem suspeito de envolvimento em recentes roubos ocorridos em janeiro de 2021 no comércio de Santo Antônio da Platina.

A constante troca de informações entre os policiais civis e militares permitiu que o delegado Rafael Guimarães representasse pela prisão preventiva dele, com parecer favorável do Ministério Público e decretada pelo Poder Judiciário local.

Foi preso preventivamente ao ser abordado dirigindo um veículo no centro da cidade e estava acompanhado de outro suspeito na participação nos roubos.

Assim, em continuidade às diligências investigativas, as equipes se deslocaram até a residência do cúmplice de envolvimento nos roubos, no bairro Jardim Santa Terezinha, onde encontraram também a namorada em posse de um dos aparelhos celulares roubado no assalto às Lojas Pernambucanas (foto abaixo) no início de janeiro de 2021.

O homem preso pelo mandado de prisão preventiva já é bem conhecido no meio policial, tem 29 anos, possui várias passagens por roubo, furto, tráfico e homicídio e recentemente saiu da penitenciária em razão de benefícios legais.

As outras duas pessoas encontrados em posse de celular roubado, um homem de 26 anos e uma mulher também com 26 anos, ambos conhecidos pelo envolvimento com o crime, responderão pelo crime de receptação dolosa.

