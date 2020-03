Preso ladrão em Santo Antônio da Platina

Acusado assumiu o crime

Na tarde de segunda-feira, dia nove, às 17 horas, uma pessoa compareceu à sede da 4º Cia da Polícia Militar e relatou que, após perder sua bolsa (foto) em Santo Antônio da Platina, estava recebendo inúmeras mensagens de compras no seu celular, incluindo cerca de 600 reais num supermercado.

De acordo com as informações da vitima às autoridades que atenderam o caso, ao ter sido informada acerca das aquisições em seu nome, compareceu sozinha às lojas onde as vendas haviam sido efetuadas, momento no qual recebeu uma notícia sobre o endereço do culpado.

À vista disso, as equipes policiais foram ao local e encontraram o larápio. Ele confirmou a autoria do crime e entregou todos os pertences da vítima. Entretanto, mesmo com a devolução, foi preso e encaminhado à cadeia.