Preso marginal procurado em Ibaiti

Com mandados por furto e porte ilegal de arma

Na manhã desta segunda-feira, dia 20, às 10h30m, a Polícia Militar, com mandado de prisão em mãos, prendeu um homem na rua Theófilo Marques da Silveira em Ibaiti.

De acordo com as informações, a equipe policial estava realizando patrulhamento pelo endereço citado, em frente à lotérica, quando visualizou um indivíduo, o qual tem seu nome envolvido com furto e porte ilegal de arma.

Por isso, foi encaminhado à carceragem da Cadeia Pública de Ibaiti.