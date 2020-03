Preso outro fugitivo da rebelião na cadeia platinense

Ele agrediu uma vítima durante roubo este mês

Nesta quarta-feira, dia 18, um jovem de 19 anos foi preso em Ibaiti com um mandado pelos crimes de dano e roubo. Ele havia fugido durante a rebelião de presos em Santo Antônio da Platina no dia nove do mês passado, fevereiro.

De acordo com as informações, localizado o foragido em um cômodo no interior da residência de sua mãe, algemaram-o devido ao seu histórico de fuga e agressão contra equipes policiais.

Além disso, o indivíduo também foi identificado como o autor um roubo no dia 15 deste mês, quando subtraiu uma pochete e um aparelho celular, além de agredir a vítima com uma suposta arma de fogo.

Por isso, foi preso encaminhado à central de flagrantes da cidade de Ibaiti.