Havia 14 pés praticamente prontos para a comercialização

Agência Local de Inteligência do 2º BPM recebeu informações segundo as quais um indivíduo cultivava pés de Cannabis Sativa, vulgarmente conhecida como “maconha” na rua São João, Vila Santa Rita, em Wenceslau Braz. Foi no final de semana.

A equipe realizou diligências e conseguiu ver os pés no quintal da casa, e ser informada que o elemento trabalhava nas proximidades do Bairro Olho da Água, onde foi abordado e informado dos fatos.

Antes de ser levado para o “maconhal”, alegou que as plantas seriam de seu filho.

Encontrados 14 pés da planta já preparados para ser usados e diversas sementes. Diante dos fatos foi dado voz de prisão para o indivíduo (49 anos), o qual foi encaminhado à 36ª DRP e apresentado à autoridade policial competente.