Preso sequestrador de menina de oito anos de Japira

Delegado não quer que ele seja transferido para Ibaiti



Beatriz Caroline Munhoz Albergoni (fotos), de oito anos, foi sequestrada em torno de 20h40m do dia 26 de julho deste ano, uma quarta-feira,em Japira. O crime foi cometido enquanto a vítima brincava na rua Manoel Ribas com a irmã.Ela foi encontrada por um homem na manhã seguinte na zona rural, sem ter sido violentada. O bandido fugiu.

Segundo o delegado Pedro Dini Neto informou nesta terça-feira, dia 11,o sequestrador Evandro Ferreira Alferes de 42 anos, foi preso durante uma blitz cotidiana da Polícia Militar em Guaratuba, município da região litorânea do Paraná.

A ordem de prisão foi expedida pela Justiça ibaitiense, porém o delegado não pensa em buscar Alferes, “estamos com mais de 100 detentos numa carceragem que pode sofrer intervenção a qualquer momento, não planejo trazê-lo para cá”, adiantou.